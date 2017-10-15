بالتعاون مع الأندية الرياضية الرائدة في الكويت، واستعدادا للماراثون السنوي، ينظم بنك الخليج وبرو فيجن لإدارة الأحداث الرياضية تمارين للركض أسبوعيا، لتدريب المشاركين وتأهيلهم قبيل المشاركة وتمرين عضلات أجسادهم البالغة عددها 642 عضلة.

من المقرر إقامة تلك التمارين الرياضية الأسبوعية في عدة مواقع يسهل الوصول إليها، تبدأ يوم غد الاثنين الموافق 16 أكتوبر مع نادي Q8runclub، أحد أكبر النوادي الرياضية في الكويت والمتخصص في رياضة الجري، بمنطقة السالمية مقابل مطعم بابل، في تمام السابعة والنصف مساء.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل والمعلومات حول التمارين الأسبوعية بانتظام من خلال حساب @GulfBank642 على موقع الإنستغرام وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى الخاصة بالبنك.

يقام «ماراثون بنك الخليج 642» يوم السبت 18 نوفمبر 2017 في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تبدأ فعالياته وتنتهي من سوق شرق، وسيمر السباق أمام العديد من المعالم البارزة في الكويت.

ولتشجيع الجميع على المشاركة، سواء الرياضيون المحترفون أو المبتدئون وكذلك العائلات، سيتضمن السباق مسافات ومستويات مختلفة تشمل: سباق العائلات (مسافة 5 كيلومترات)، وسباق العدائين (مسافة 10 كيلومترات)، وسباق نصف الماراثون للعدائين المحترفين (مسافة 21 كيلومترا) وأخيرا سباق الماراثون الكامل الأول من نوعه في الكويت (مسافة 42 كيلومترا).

ومن خلال ماراثون هذا العام، سيقوم بنك الخليج مرة أخرى، بدعم حملة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين #صوت اللاجئين، وبالتالي، فالمشاركون يقومون بضم أصواتهم لهؤلاء المطالبين باتخاذ إجراءات فورية لإغاثة المحتاجين للدعم والإسعاف داخل سورية، فمشاركتك تدعم اللاجئين السوريين وتجلب الأمل لرجال ونساء وأطفال فقدوا كل حقوقهم دون أي ذنب، يمكنك المشاركة من خلال https://voices.unhcr.org

ويعتبر «ماراثون بنك الخليج 642» أول ماراثون كامل على الطريق في الكويت، حيث تم خلاله اعتماد ثلاث فئات ذات المسافات الطويلة من قبل الجمعية الدولية لسباقات الماراثون وسباقات المسافات والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبالتالي ولأول مرة في الكويت تم إدراج هذه السباقات في روزنامة سباقات الماراثون العالمية.