ناصرالعنزي - مبارك الخالدي

فرض النصر التعادل على مضيفه القادسية 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد محمد الحمد في ختام الجولة الرابعة لدوري VIVA. وبهذا التعادل اصبح رصيد القادسية 6 نقاط، فيما رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط.

سجل للأصفر صالح الشيخ (33) وتعادل للعنابي طلال العجمي (91). وجاء الشوط الأول بمستوى فني مميز تخلله عدد من اللمحات الفنية تجلت بهدف «الخبرة» صالح الشيخ الذي نجح في ركن الكرة بالزاوية اليمنى البعيدة للحارس محمد هادي (33)، وسط تنظيم دفاعي سيئ للعنابي.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب مع افضلية نسبية للنصر في الشق الهجومي بتحركات «المتميز» يوسف قلفا.

وكان البرازيلي لويس كارلوس قريبا من التسجيل في وقت مبكر بعد ان استخلص الكرة لينفرد بالحارس احمد الفضلي لكن رضا هاني ابعد الكرة في اللحظات الأخيرة (5). وأرسل قلفا كرة قوية لم تجد المتابعة المطلوبة (16).

وهيأ مساعد طراد عرضية متقنة سددها زبن العنزي بشكل مباشر لكن عارضة الحارس الفضلي تكفلت بردها (32).

فيما انتهت محاولات القادسية على حدود المنطقة دون فاعلية.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية للفريقين. وأجرى المدرب ظاهر العدواني تبديلات بدخول مشعل فواز وسلمان بورميه وطلال العجمي الذين أضافوا الحيوية على اداء العنابي، الذي افتقد اللمسة الأخيرة. وكاد احمد الرياحي ان يضيف هدفا آخر للقادسية لكن كرته مرت جوار القائم الأيمن للحارس هادي (47).

هدف قاتل

وسدد قلفا كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الفضلي (78). وقبل ان تلفظ المباراة انفاسها، تمكن طلال العجمي من ادراك التعادل بعد ان تلقى تمريرة قلفا ليرسلها العجمي بقوة في المرمى (91). لتنتهي المباراة بتعادل عادل.

مباراة سلبية

تعادل السالمية مع كاظمة من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس، وبتلك النتيجة أصبح للسالمية 6 نقاط، وكاظمة 3 من ثلاثة تعادلات، فيما يتصدر الكويت المسابقة برصيد 10 نقاط.

الشوط الأول كان عبارة عن تناقل الكرات بين اللاعبين بلا فائدة والكرة تعود أدراجها عندما تصل إلى منطقة الجزاء، وانقضت 30 دقيقة دون أن يهدد أحد منهما مرمى الآخر وكأنهما يلعبان من دون مهاجمين، السالمية بدأ المباراة بالمهاجم فراس الخطيب وخلفه نايف زويد ومبارك الفنيني ومحمد الهويدي وعدي الصيفي والمحترف روجيه ولم تكن للسماوي فرص منظمة إنما اكتفى لاعبوه بتمرير الكرات حتى تنقطع ولم يجد فراس الخطيب كرات من زملائه يمكنه ان يفعل خلالها شيئا، وهيأ الخطيب كرة ثمينة لزميله روجيه لكنه أخفق في التعامل معها.

كاظمة لعب بعناصره السابقة ودخل في التشكيلة الأساسية فهد الحشاش وبندر بورسلي وكعادته كان كابتن الفريق مشاري العازمي نشطا في خط الوسط وهيأ لزميله البرازيلي جولسن كرة صالحة للتسجيل لكنه سدد الكرة خارج الملعب، وتناقل لاعبو كاظمة الكرة كثيرا ولكن النهاية لم تكن كما ينبغي، وانتهى الشوط الأول دون ان نشاهد كرة حقيقية.

بطاقة حمراء

في الشوط الثاني أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع كاظمة البرازيلي اليكس ليما (52) لحصوله على إنذارين، وبعدها دخل المدافع فيصل دشتي بدلا من بورسلي، وسريعا أدخل مدرب السالمية مهاجمه فيصل العنزي للاستفادة من النقص العددي، ولم يتغير اسلوب الفريقين خلال الشوط الثاني وكاظمة يلعب بتحفظ والسالمية يلعب بتعجل فلم نشاهد أهدافا بعد أن أضاع اللاعبون الفرص السانحة للتسجيل.

٭ أدار المباراة الحكم عمار اشكناني ولم يحتسب ركلة جزاء للسالمية في أواخر الشوط الثاني بعد لمس الكرة يد مدافع كاظمة عمر دياخيتي، وأنذر نايف زويد وعمر حبيتر وخليفة الراجحي وطرد اليكس ليما.