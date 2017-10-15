عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان يعقوب العوضي

حقق الفحيحيل فوزه الرابع على التوالي في دوري «VIVA» للدرجة الأولى بعد فوزه الصعب على الصليبخات بنتيجة 3-2 مساء امس ضمن مباريات الجولة الرابعة على ستاد مبارك العيار.

وسجل للفحيحيل كل من سالم الهاجري (62) والليبي معتز المهدي (74 و78)، وللصليبخات بدر المطيري (29) وعبدالله صحن (40).

واكمل الفريق الفائز المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه فواز العازمي. ورفع الفحيحيل رصيده الى 12 نقطة محافظا على صدارة الترتيب، فيما بقي الصليبخات على رصيده السابق بـ 4 نقاط.

الشباب يغرق الساحل بـ«الأربعة»

وعلى ستاد التضامن، تمكن الشباب من التغلب على الساحل بنتيجة 4-1، سجل لأبناء الأحمدي روبيرتو ليما (13) وعيسى باه من ركلة جزاء(21)، وعبدالله الباذر هدفين (53 و66)، بينما سجل هدف ابناء ابوحليفة حماد العبيدلي من ركلة جزاء (88).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب للنقطة السادسة، فيما بقي الساحل على رصيده السابق بـ4 نقاط.

خيطان تجاوز اليرموك

وفاز خيطان على اليرموك 1-0. سجل الهدف الوحيد المحترف تياغو ديليما

(47).

وبذلك ربح خيطان اول ثلاث نقاط في مشواره في البطولة، بينما تجمد رصيد اليرموك عند 3 نقاط.

وظهر الخاسر بتنظيم دفاعي سيئ اذ ترك مساحات كبيرة للخصم، خاصة على الرواق الأيسر والذي تسبب

في خطورة كبيرة على اليرموك.

فيما أضاع خيطان عدة فرص محققة لو تم استغلالها لزادت أهدافه، واستغل خيطان الأخطاء الدفاعية لدى منافسه ليستحوذ على الكرة في معظم فترات الشوط الثاني.