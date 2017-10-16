وقع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد في العاصمة الأندونيسية جاكرتا أمس الأحد على التعديلات الأخيرة المتعلقة باتفاقية المجلس الآسيوي مع الحكومة الاندونيسية لتنظيم دورة الألعاب الآسيوية المقبلة «جاكرتا - بالمبانغ 2018» المزمع انطلاقها في 18 أغسطس من العام المقبل (18-8-2018).

وتم التوقيع على التعديلات بحضور نائب رئيس جمهورية اندونيسيا الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية يوسف كالا، ورئيس اللجنة المنظمة المحلية إيريك طاهر.

ويضع هذا الاتفاق الخطوط العريضة لآخر الإجراءات التنظيمية للدورة، والتي أصبح بموجبها البرنامج الآسيوي يضم 40 لعبة بدلا من 34، و462 منافسة بدلا من 430، وما يترتب على ذلك من زيادة في الحصة المتعلقة بالفحص عن المنشطات من 1000 حالة إلى 1600 حالة.

كما وقع المجلس العقود الإعلانية مع 3 من الشركات الكبرى لرعاية الدورة، وهي شركة «تيسو»، وشركة (361)، وشركة (SANYONG). ومن ضمن التفاصيل التي أسفرت عنها المباحثات بين الطرفين، تنازل المجلس الأولمبي الآسيوي عن جزء من حقوقه لصالح اللجنة المنظمة المحلية في سبيل تقليل النفقات العامة للتنظيم.

وقال المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم: «تقدمنا خطوة كبيرة للأمام مع الاندونيسيين لتكون النسخة المقبلة من أفضل الدورات الآسيوية».