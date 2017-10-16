اختتمت بطولة «فيجور شامبيون شيب» للكيوكشن التي أقيمت في صالة اتحاد الجودو، بمشاركة لاعبين من الكويت والسعودية ولبنان، وبحضور جماهيري كبير من منتسبي اللعبة ومحبيها وأولياء أمور اللاعبين، إضافة إلى عدد من الدول الشقيقة.

وكانت منافسات البطولة تضمنت 33 مباراة أظهر فيها منتخبنا الوطني أداء لافتا للأنظار خاصة في مباريات (المين ايفنت)، التي كانت بين البطل الكويتي عمر سعيد واللبناني مصطفى السبع، وكان الفوز حليف بطلنا الكويت.

وكذلك المباراة التي كانت بين بطل العالم الكويتي ضاري العنزي ضد البطل اللبناني كمال الحلاق، وانتهت بفوز العنزي.

من جانبه، قال منظم البطولة الشيهان حسن الكندري: نهدي هذا الفوز الكبير لحكومة الكويت وشعبها الأصيل وفخورون للمستوى الذي ظهر به لاعبونا، مبينا ان هؤلاء الأبطال يتم تدريبهم وإعدادهم وتأهيلهم بطريقة خاصة، متمنيا من الهيئة العامة للرياضة الدعم والوقوف بجانبهم، خاصة أن الكويت عضو فاعل في منظمات الكيوكشن وتحظى بأبطال يرفعون علمها دائما في كثير من المحافل العربية والدولية.