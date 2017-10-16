فليطح أشاد بالإنجازات الطيبة التي يحققها أبطال الكويت في بطولة العالم

بحضور كبير احتضنته قاعة التشريفات في مطار الكويت، تقدمه مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، ورئيس لجنة الـ «دراج ريس» الشيخ دعيج فهد الدعيج، والوكيل السابق لوزارة الداخلية الفريق غازي العمر، ورئيس النادي البحري الرياضي اللواء فهد الفهد، احتفل مساء يوم أمس الأول باستقبال المنتخب الكويتي للدراجات المائية إلى البلاد القادم من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن حقق إنجازات وأرقاما قياسية، وحصوله على مجموع 13 ميدالية (3 ذهبيات ـ 4 فضيات ـ 6 برونزيات)، فيما حقق البطل العالمي الكبير محمد بوربيع، إنجازا غير مسبوق بفوزه بذهبية الـ (OPEN PRO)، وهي فئة كبار المحترفين التي تعتبر أقوى الفئات والأكثر إثارة، ليرفع مجموع رصيد ميدالياته في البطولة العالمية إلى 21 ميدالية ذهبية على امتداد 11 سنة شارك فيها، وليعزز بذلك تصنيفه الأول عالميا وصاحب أعلى رقم عالمي في تحقيق الميداليات الذهبية.

وكان من ضمن مستقبلي المنتخب أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري وعدد من ممثلي الجهات الراعية، إلى جانب أسر المتسابقين وحشد من محبي رياضات الدراجات المائية.

وتقدم المنتخب لدى وصوله قاعة التشريفات رئيس الوفد حسين دشتي والمدير الفني عبدالوهاب العمر ومن ثم أبطال المنتخب.

وألقى د.فليطح كلمة أشاد فيها بالإنجازات الطيبة التي يحققها أبطال الكويت في بطولة العالم، وعلى مستوى الرياضات البحرية التي تشهد اهتماما كبيرا من الشباب الكويتي، ومن حرص على تمثيل الكويت بالشكل المشرف.

من جانبه، أعرب اللواء الفهد عن فخر النادي بالإنجازات العالمية التي يحققها أبطال المنتخب ليستكملوا بذلك مشوار الإنجازات العالمية السابقة، مهديا هذا الإنجاز الكبير والأرقام القياسية للمنتخب إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب.

وأشاد اللواء الفهد بالدعم الرسمي والشعبي الكبير الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة وبحضور فليطح الذي شمل برعايته مراسم الاستقبال، وحضور الشيخ دعيج، وبممثلي الشركات الراعية والمتميزة بعطائها وحرصها على دعم وتشجيع المنتخب وهي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصفته الشريك الاستراتيجي، وزين للاتصالات الراعي المتميز بالإضافة شركة البترول الوطنية الكويتية KNPC والشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل)، وماكدونالدز وشركة كيو إيتي ريسنغ وشركة دراج 965 ومؤسسة برو رايدر وشركة عربي، ووسائل الصحافة والإعلام المحلية.

من جانب آخر، تلقى النادي رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أكد من خلالها أن ما تحقق من إنجازات يدل على إخلاص مجلس إدارة النادي البحري وتفانيه في سبيل رفعة وطننا الكويت وتشريفه في المحافل الدولية.