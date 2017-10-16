شارك نادي ملاك «ديفيندر الكويت» في افتتاح الموسم 2017-2018، برعاية وتنظيم متحف السيارات التاريخية القديمة والتقليدية في بطولة «الكارتينغ» لأعضاء فرق المتحف.

وجاءت مشاركة الفريق في فك وتركيب سيارة الكارتينغ، وحصل رئيس الفريق مشاري الفيلكاوي على المركز الأول في اقل وقت.

كما شارك الفريق في سباق الكارتينغ للفرق بمساعدة اعضاء الفريق وهم: بدر البدري وابراهيم البوصافي وطارق الفايز لمدة ساعة متواصلة، حيث حصل اعضاء نادي ملاك ديفيندر الكويت على المركز الثاني (بفارق 0:334) جزء من الثانية، عن صاحب المركز الاول.

وشكر اعضاء النادي ادارة حلبة سرب على الافتتاح المميز والتنظيم الرائع وجميع الجهات المشاركة والرعاة.

وتقدم الأعضاء في النادي بالشكر ايضا الى شركة علي الغانم وأولاده، لدعمهم الملحوظ لإنجاح هذا الموسم، كما شكروا عبدالله الشهاب لدوره في تدريب الأعضاء المشاركين في البطولة.