مبارك الخالدي

قال المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت عمر الزامل ان صدارة «الأبيض» لبطولة دوري «VIVA» مع انتهاء 4 جولات من البطولة هي صدارة ليست مريحة ولا تعني حسم اللقب.

واضاف الزامل: لا شك ان نظام الدرجتين مختلف تماما عن منافسات دوري الدمج والبطولة لا تزال في بداياتها وهي مكونة من 3 اقسام ما يشير الى ان المشوار طويل جدا.

وتابع ان كل ما يأمله الجهازان الاداري والفني هو انهاء القسم الاول في الصدارة كون ان القسم الثاني سينطلق في يناير المقبل ولا يمكن وقتها التكهن بمدى المتغيرات التي من الممكن ان تحدث على مستوى كافة الفرق وليس الكويت فقط.

وقال: الاهم لدينا هو ان ثقتنا في لاعبينا كبيرة، اذ لا يزال لدى الابيض الكثير ليقدمه خصوصا ما كشفته المواجهة امام العربي اذ تميز الابيض في الاستحواذ والسيطرة ما يؤكد ان القادم افضل.