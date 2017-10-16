مبارك الخالدي

أشاد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الشباب خالد الزنكي بالأداء العالي للاعبيه والذي تكلل في الفوز على الساحل 4-1، محققا الانتصار الاول في منافسات دوري «VIVA» للدرجة الاولى بعد مرور 4 جولات من البطولة.

وقال الزنكي: كنا بحاجة الى الفوز في هذا التوقيت لاستعادة الروح والوقوف مجددا على خط المنافسة سيما ان مستويات الفرق في دوري الدرجة الاولى متقاربة.

واضاف: جميع المباريات صعبة على كل الفرق والمنافسة شرسة بين الجميع نظرا لرغبة الكل في البقاء في دائرة المنافسة حتى الامتار الأخيرة وهذا حق مشروع لكل الفرق.

وعن المباراة امام الساحل، قال الزنكي: تميزنا في استغلال الفرص السانحة وهو ما كنا نعاني منه لفقدان التركيز امام المرمى كما ان الساحل لم يكن سهلا على الاطلاق وهو من الفرق الجيدة لكن خان لاعبيه سوء الحظ.

واعتبر الزنكي ان المباريات المقبلة مهمة للغاية وتمنى ان يستثمر لاعبونا هذا الانتصار للقادم من المباريات وهي لا تحتمل هدر مزيد من النقاط.