أسامة المنصور

عبر قائد فريق «DRAG 965» الشيخ محمد الجراح عن ثقته التامة بأعضاء الفريق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكويت من خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نعد الجماهير الكويتية بموسم حافل بالإنجازات باسم الكويت، فجميع الأمور الفنية باتت جاهزة لخوض منافسات الموسم المقبل على صعيد بطولات سباق السرعة «دراغ ريس» الخليجية، فنحن بانتظار انطلاقة المنافسة المرتقبة سواء بطولة البحرين لسباق السرعة 2018 أو البطولة العربية والتي ينظمها نادي قطر وغيرها من المشاركات الدولية والمحلية.

وأفاد الخالد بأن موسم 2018 مشابه لما سبقه من مواسم، حيث حجم المشاركات المحلية والدولية مع اختلاف بسيط بالنسبة إلى منافسات الفريق.

وقال: نحن نؤكد جاهزية كل أعضاء فريق DRAG 965 وبمختلف مشاركاتهم على اعتبار أن الفريق سبق أن أتم التجهيزات الفنية اللازمة والمتعلقة بالسيارات والدراجات، وذلك خلال فترة الصيف التي غالبا ما تتم به هذه التجهيزات والانتهاء قبل موعد الانطلاقة بفترة.

وأشار الخالد إلى أن إدارة الفريق تهتم دائما بتقديم الرعاية لبعض الفعاليات الرياضية والاجتماعية على المستوى المحلي وأهمية هذا الدعم للارتقاء بالمستوى مما يعكس ذلك على المجتمع، ومازلنا نتطلع إلى دور مجتمعي أكبر للفريق.

تكاتف الجهود

وأكد الجراح في تصريحه أنه لابد ان تتكاتف الجهود من أجل مستقبل أفضل لرياضة السيارات والدراجات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكويت رائدة في كل المجالات ومن ضمنها مجال رياضة السيارات.

وقال: لا بد لنا ان نعمل بإخلاص وتفان من أجل النهوض برياضة المحركات الكويتية إن جاز التعبير وأن تكون هناك خطة عمل مدروسة وواضحة المعالم نتفق عليها جميعا للوصول إلى الهدف المنشود وهو رفع علم الكويت في تلك المنصات الدولية فالإمكانات متوافرة لتحقيق تلك الرؤى، فالكويت كانت السباقة في نشر الوعي في هذا المجال خاصة عندما نكتشف بأن الكويت تعتبر من أوليات الدول التي تنظم رالي في منطقة الخليج العربي انتهاء بإقامة أول سباق للسرعة «دراغ ريس»، ناهيك عن التاريخ المشرف لرياضة الدراجات النارية «موتوكروس»، إضافة الى وجود ثقافة رياضية متجذرة بين أوساط الشباب الكويتي استطاعت من خلاله أن تحقق الإنجاز تلو الآخر في ظل غياب الدعم المادي في أغلب الأحيان ولكن العزيمة الكويتية المتمثلة في هؤلاء الشباب كانت السبب الرئيسي في وجود اسم الكويت بأغلب منصات التتويج.

وأشار الخالد إلى ان الكويت تمتلك مكانة متميزة في مجال رياضة السيارات في المنطقة وبشهادة الجميع وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» وكذلك الاتحاد الدولي للدراجات «FIM» وغيرهما من الاتحادات المعنية، وهذه المكانة ستبقى نبراسا مضيئا وطريقا نسير على خطاه من أجل أن يبقى اسم الكويت بين أسماء تلك الدول الداعمة لرياضة السيارات والدراجات.

ومما لا شك فيه أن الجميع من دون استثناء يسعى الى هذا الهدف.

وتمنى من الإعلام الكويتي بمختلف مواقعه ان يدعم هذا التوجه من خلال متابعة تلك الإنجازات الكويتية وإبرازها بصورة تليق بسمعة الكويت، فمما لا شك فيه ان الإعلام الكويتي الذي نفتخر به كونه مازال وسيستمر كشريك أساسي في نشر المفهوم الحقيقي لرياضة المحركات الكويتية، ونحن نؤكد مجددا هذه الثقة وقدرته كإعلام على توصيل هذه الصورة الجميلة.