يعقوب العوضي

تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدمج لكرة اليد في صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية، حيث يتقابل في المواجهة الأولى النصر (نقطة) مع الصليبخات (نقطتين)، بينما يلعب الفحيحيل (نقطة) مع العربي (نقطتين)، وفي المواجهة الثالثة يلتقي القرين (نقطتين) مع الجهراء (بلا نقاط).

مواجهة النصر مع الصليبخات مواجهة الزملاء، إذ تقابل مدربا الفريقين مناور دهش وفيصل صيوان كلاعبين واليوم يتقابلان كمدربين، فدهش يقود النصر وصيوان يقود الصليبخات.

وظهر مناور مع فريقه بأسلوب جيد وتكتيك ذكي معظم مبارياته في المواسم السابقة, بينما تميز صيوان في قيادة فريقه الى بر الأمان في مباراته الافتتاحية في الجولة الماضية ويسعى الى تحقيق نتيجة ايجابية اليوم.

فيما مضى كانت مواجهة العربي والفحيحيل تعتبر من ابرز المواجهات في مختلف البطولات ولكن اليوم تراجع مستوى الفريقين بشكل ملحوظ عما كان عليه في عامي 2007 و2008، ولكن رغم ذلك الفحيحيل يأمل بتحقيق نتيجة ايجابية والخروج بنقطتي المباراة، فيما العربي يأمل في استمرار نتائجه الايجابية ضد الاحمر.

بعد مرحلة الإحلال والتجديد في القرين ومعظم الفرق وخاصة بعد حركة الانتقالات قبل بداية الموسم الحالي اعتقد الكثير ان القرين لن يكون احد المنافسين على اللقب الا أن كتيبة المدرب عباس طه اظهرت قوة واضحة أمام اليرموك في المباراة الأولى ونجحت في اثبات الذات بوجود عناصر قادرة على تقديم مستوى فني راق.

وفي الجانب الآخر، مازال الجهراء يعاني من النتائج السلبية ويتطلع الى نفض الغبار لتحقيق نقطة على اقل تقدير من امام احد المنافسين والمرشحين لنيل اللقب.