انطلقت في صالة كوزمو بالسالمية بطولة الهيئة العامة للرياضة الثانية لدوري النخبة للبولينغ للوزارات والشركات التي تنظمها إدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع شركة كوزمو وتستمر حتى 25 الجاري بمشاركة 8 فرق يمثلون وزارات الداخلية والتربية والكهرباء والماء والإدارة العامة للإطفاء ونادي الصم واتحاد المصارف وسفارة الفلبين وشركة كوزمو.

وتقام البطولة في منافسات الفردي والزوجي والفرق والأساتذة.

وقال مدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ان الهيئة وفرت كل الإمكانات لإنجاح البطولة، وأعرب عن أمله ان تكون هذه النسخة استمرارية للنجاح الرائع الذي حققته النسخة الأولى.