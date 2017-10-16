عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي ان فريقه لم يكن في المستوى المطلوب أمام النصر خصوصا في الشوط الثاني والذي شهد تراجعا كبيرا للفريق ترك من خلالها مساحات كبيرة للمنافس بنقل الكرة بأريحية، مشيرا إلى أن الأصفر خسر نقطتين مهمتين في ظل سعي الفريق لتحقيق لقب الدوري، لافتا إلى أن تلك المواجهة يجب أن نطوي صفحتها لكن في المقابل علينا عدم نزف المزيد من النقاط لأن الوضع الحالي لا يتحمل ذلك.

وقال الشطي ان غياب 7 لاعبين مهمين يؤثر على مستوى أي فريق وهو ليس بعذر بعد التعادل لكن عندما يغيب كل من بدر المطوع ومحمد الفهد وخالد القحطاني والغاني رشيد سومايلا والبرازيلي ريناتو دي ليما بالإضافة الى ضاري سعيد وعبدالعزيز المشعان وهذا الأخير سيغيب لفترة لا تقل عن 3 أشهر، بلا شك سيتأثر الفريق نوعا ما بتلك الغيابات، مشيرا إلى ان عودة سيف الحشان باتت قريبة ومشاركته ستكون بيد المدرب، بينما بات كل من القحطاني وليما جاهزين لمواجهة الجهراء الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة من الدوري.