«من الواضح أن ما قيل كان مجرد إشاعات»

تعليق لبعض الصحافيين بعدما شوهدت النجمة جوليا روبرتس بصحبة زوجها يدا بيد وهي في غاية السعادة خلال حفل ديني حضرته الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري. وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن الزوجين على وشك الطلاق بسبب بعض الخلافات.