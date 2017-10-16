عبدالعزيز جاسم

تقدم نادي كاظمة بكتاب احتجاج لدى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يطلب من خلاله إسقاط عقوبة طرد مدافعه أليكس ليما في مواجهة السالمية بالدوري 2-2 أول من أمس، معترضا من خلاله على عدم صحة البطاقة الصفراء الثانية والتي تسببت في طرد اللاعب وفي حال موافقة لجنة المسابقات على الاحتجاج سيتمكن من المشاركة أمام النصر الخميس المقبل في الجولة الخامسة.

كما يسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز لاعب الوسط حمد حربي بصورة سريعة بعد أن عانى من شد في العضلة الخلفية خرج على اثرها من المواجهة، ويعاني البرتقالي عددا من الغيابات، أبرزها سعود الأنصاري وعبدالله الظفيري وناصر فرج ولم يحدد موعد عودتهم، بالإضافة إلى انتهاء موسم كل من مشاري العبيدان ومحمد الداود بعد إصابتهما بالرباط الصليبي في الركبة.