مبارك الخالدي

كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني أن العنابي لعب أمام القادسية بسيناريو مدروس بعد التعادل 1-1 مع ختام الجولة الرابعة للدوري.

وقال العدواني تدربنا لثلاثة أيام على توقيت التبديلات التي أجريت مع افتراض تقدم القادسية بهدف وهذا ما حدث بالفعل إذ أدت التغيرات في الشوط الثاني إلى السيطرة على الملعب وتحقيق هدف التعادل الثمين.

وأضاف: لعبنا الشوط الأول بشكل جيد وأهدرنا فرصا شاهدها الجميع، كما لا ننسى أننا نلعب أمام فريق قوي، ما أدى إلى صعوبة في بعض الأوقات لفارق الخبرة بين اللاعبين.

ولفت إلى ثقافة الفوز التي بدأت في الظهور على لاعبيه، وقال الأمر الجيد في المباراة الإصرار والروح حتى النهاية وهذا مؤشر على أن لاعبينا بدأوا في استيعاب ثقافة اللعب حتى النهاية لتحقيق الفوز.