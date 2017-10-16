ناصر العنزي

وصف مدرب السالمية عبدالعزيز حمادة مباراة فريقه أمام كاظمة بأنها أسوأ مباراة لعبها حتى الآن، وقال: أعتذر من جمهور السالمية على الصورة التي ظهرنا بها في المباراة ولم نتمكن من تحقيق الفوز والخصم يلعب بـ 10 لاعبين طوال 40 دقيقة، وبالطبع أنا أتحمل المسؤولية كاملة فأنا اختار التشكيلة وأرسم خطة اللعب.

وقال حمادة إنه تمكن من الفوز على التضامن وهو ناقص لاعبين من فريقه ولم يفز على كاظمة وهو ناقص العدد، لذلك أنا المسؤول عن تلك النتيجة التي فرطنا فيها وكنا نصل إلى النقطة الثامنة لو حققنا الفوز.

ورفض حمادة الحديث عن حكم المباراة، وقال نعم أشعر بالضيق ولكن من طبعي أنني لا تحدث عن الحكام فالأخطاء واردة لي وعلي، ولو سألتموني عن ركلة جزاء لصالحنا في أواخر المباراة فأجيب «نعم لنا ركلة جزاء».