عبدالعزيز جاسم - aziz995@

«ما أتنازل عن القمة» بهذه الجملة وجه الكويت رسالة لجميع الفرق مع ختام الجولة الرابعة من دوري VIVA الممتاز بعد فوزه المستحق والمهم على العربي بهدفين دون رد، مستفيدا من تعادل جميع الأخرى، فالجهراء عاد من بعيد وتعادل مع التضامن ٢-٢ لكنه تعادل حافظ من خلاله على الوصافة بعد سقوط القادسية في اللحظات الأخيرة بفخ التعادل أمام النصر ١-١، وعدم قدرة السالمية على استغلال حالة الطرد لمنافسه كاظمة واكتفى بالتعادل السلبي معه.

الأبيض.. يلعب بكيفه

لا تتغير طريقة ولعب الكويت سواء كان أمام فريق منافس أو غير منافس فهو يلعب بأسلوبه وبعد كل هدف تجده يبحث عن الذي بعده ودائما لا يتأثر بحالات الطرد فعلى أقل تقدير لا يستقبل هدفا مهما كانت ظروفه لأنه باختصار منظم بشكل ومميز ويحسب للمدرب الأردني عبدالله بوزمع تبديلاته خصوصا بإدخال شريدة الشريدة وحسين الحربي ما ساهم في إغلاق وسط الملعب وإجبارهم على لعب الكرات الطويلة التي كانت من نصيب دفاع الأبيض وحارس مرماه حميد القلاف.

الجهراء.. يصحو متأخرا

لم يكن الجهراء حاضرا في مباراة التضامن في أول ٣٥ دقيقة، حيث تباعدت خطوطه والدفاع بلا تركيز والوسط لا يستطيع نقل الكرة والهجوم مستسلم للرقابة فكان استقبال هدفين أمرا طبيعيا إلا أن الفريق فجأة ودون مقدمات تغير لونه ليعود كما كان في السابق وسجل هدفين ودخل الشوط الثاني باحثا عن الفوز، وهو أمر يحسب للاعبين والمدرب لأن التراجع بهدفين أمر يصعب تعويضه، خصوصا في شوط كان فيه الفريق منهارا كليا ولكن على أبناء القصر ترتيب الصفوف واستعادة ذاكرة المستوى والانتصارين في أول جولتين.

الأصفر.. يدافع!

لم تحزن جماهير القادسية كثيرا على نتيجة التعادل بقدر حزنها وامتعاضها من النهج الدفاعي الذي ظهر عليه الفريق في الشوط الثاني وأكملها المدرب داليبور ستاركفيتش بتبديلات دفاعية ساهمت في تراجع كل لاعبي الأصفر أمام مرماهم، ورغم ذلك لم تنجح خطته واستقبل هدف التعادل، لذا عليه أن يدرك ن القادسية قوته في هجومه والسيطرة على المنافسين ليس بالدفاع الذي لم يتعود عليه لاعبوه.

السماوي.. بطيء

من شاهد السالمية في الجولات السابقة وتابعه في مواجهة كاظمة فسيلاحظ تغيرا كبيرا في أداء الفريق الهجومي، فالفريق كان بطيئا بشكل كبير في نقل الكرة بعكس الجولات الماضية والتي كان فيها السماوي ينقل الكرة بصورة سريعة تربك منافسيه، كما أن الفريق لم يستغل حالة النقص لمنافسه على الرغم من بعض المحاولات، خصوصا في الكرات العرضية لأنه عجز عن الاختراق من العمق.

العنابي .. لعب

قدم النصر مستوى مميزا ولافتا أمام القادسية من الناحيتين الهجومية والدفاعية حتى انه لم يتأثر مثيرا ولم ترتبك صفوفه بعد هدف القادسية، بل بالعكس سيطر على مجريات الشوط الثاني كاملا ووضع منافسه في وسط الملعب وأجبره على تبديلات دفاعية لتنصفه الكرة في نهاية المباراة ويسجل هدف التعادل، وهو أمر يحسب للمدرب ظاهر العدواني خصوصا بنهجه الهجومي وكذلك تبديلاته المدروسة.

البرتقالي.. ما تغير لم يتغير

حال كاظمة في هذه الجولة عن الجولات السابقة وهو نفس الأمر ينطبق في مباراة السالمية قبل طرد مدافعه أليكس ليما وبعد الطرد فكان نفس الأداء وطريقة اللعب، الأمر الذي يدل على أن الفريق يفتقر للتنوع في اللعب سواء كان خاسرا أو متعادلا، وهو أمر سلبي لأن الفوز بهذه الطريقة لن يأتي، لذا على المدرب البرتغالي توني أوليفيرا العمل على إيجاد حلول هجومية تحقق له الانتصارات.

الأخضر.. من تراجع لتراجع

لم يتطور أداء العربي بعد التوقف فالفريق أخطاؤه بالجملة، خصوصا في خط الدفاع وحراسة المرمى وطبعا يلام محمد إبراهيم على اختياراته وطريقه لعبه وتبديلاته، فالفريق لم يستغل نقص المنافس لمدة تقارب نصف الساعة فكانت سيطرته سلبية دون هجمات خطرة على مرمى المنافس، لذلك يجب إعطاء بعض اللاعبين على دكة البدلاء فرصة مثل خالد محمد إبراهيم واحمد يونس ومشاري الكندري وحمد العنزي لكي يشعر باقي اللاعبين بأن هناك منافسين وبالتالي يتطور الأداء بشكل عام.

التضامن.. شنو صار؟

بعد أن كان التضامن متألقا من الدفاع حتى الهجوم وسجل هدفين تراجع الفريق بشكل مستغرب وكثرت أخطاؤه وتلقى هدفين ولم يتمكن من ترتيب أوراقه الهجومية بعدها خصوصا في الشوط الثاني الذي ظهر فيه خط الدفاع بصورة أفضل، ويبدو أن أبناء الفروانية ما زالوا يعانون لياقيا فدائما تجد فراغات كبيرة في وسط الملعب وكذلك عدم قدرتهم على الهجوم والدفاع بنفس الكفاءة ونفس الحال ينطبق على الظهيرين.

منو سجل؟

التضامـن : فيصل عجب (هدفين)

الجهـراء : محمد سعد - فرانسيسكو توريس

الكويـت : عبدالله البريكي - حميد ميدو

القادسية : صالح الشيخ

النصــر : طلال العجمي

لقطات من الجولة

٭ يتصدر مهاجما الكويت باتريك فابيانو والجهراء فرانسيسكو توريس قائمة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف، وجاء خلفهما برصيد هدفين كل من: جمعة سعيد (الكويت)، فرحان سعد وفيصل عجب (التضامن)، روجي توندوبا وفراس الخطيب (السالمية)، تياغو بيريرا (القادسية) ومشعل فواز وكارلوس غاميزا (النصر).

٭ شهدت الجولة ٤ حالات طرد اثنتين في مواجهة الجهراء والتضامن واحدة لمدافع الجهراء عمر علي والأخرى للاعب التضامن ياغو سيلفا بعد مشاجرتهما بعد المباراة، والثالثة لمهاجم الكويت جمعة سعيد أمام العربي، والرابعة لمدافع كاظمة أليكس ليما أمام السالمية.

٭ ٣ فرق لم تسجل أي هدف في الجولة وهي العربي وكاظمة والسالمية.

٭ مواجهة السماوي مع البرتقالي سجلت أول تعادل سلبي في الدوري.

٭ العربي وكاظمة والتضامن لم تحققت أي فوز حتى الآن.

٭ بعد تعادل النصر أمام القادسية، تعتبر جميع الفرق حققت نتيجة التعادل.

٭ الكويت أفضل خط هجوم بتسجيله ٩ أهداف، فيما يعتبر كاظمة الأضعف بـ ٣ أهداف.

٭ دفاع الأبيض هو الأقوى بتلقيه ٣ أهداف، بينما يعتبر التضامن الأضعف بـ١٠ أهداف.

٭ السالمية والكويت والقادسية لم تتعرض لأي خسارة في الدوري.