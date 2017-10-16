اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الرابعة من دوري VIVA الممتاز ويضم:

الحارس: حسين كنكوني (كاظمة).

الدفاع: فهد حمود (الكويت)، محمد فريح (العربي)، سامي الصانع (الكويت).

الوسط: يوسف قلفا (النصر)، حميد ميدو (الكويت)، حمود عايض (النصر)، صالح الشيخ (القادسية)، فيصل زايد (الجهراء).

الهجوم: عدي الصيفي (السالمية)، فيصل عجب (التضامن).

غلط في غلط

حالات التذمر أثناء المباراة التي تأتي من المدربين والإداريين على قرارات الحكم أشد وقعاً على اللاعبين داخل الملعب.

«احذروا»

صح لسانك

التعامل الفوري من قبل الجهاز الإداري مع أخطاء اللاعبين المكلِّفة داخل الملعب لإشعارهم بأن هناك من يحاسبهم بشدة.

«كفوو»

بوزمع نجم الأسبوع

استحق مدرب الكويت عبدالله بوزمع أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن قاد فريقه للفوز والصدارة، وكذلك بسبب تعامله المميز في مواجهة العربي، حيث تمكن من السيطرة على الشوط الأول وأنهاه بشكل مثالي بتسجيل هدفين ولم يتوقف عن الهجوم حتى طرد جمعة سعيد ليجري تبديلات ساهمت في الاحتفاظ بهذا التقدم ما يعني أن قراءته للمواجهة كانت مميزة من البداية حتى النهاية.