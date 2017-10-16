حقق فريق الشهيد فهد الأحمد لقب بطولة الهيئة الأولى المصغرة لكرة الماء التي أقيمت على حوض السباحة بنادي القادسية برعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بمشاركة 12 فريقا.

وتمكن فريق الشهيد فهد الأحمد من حسم اللقب بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق محمد الرميضين وحقق المركز الثالث فريق المدفعجية بعد تغلبه على فريق الشهيد حسين الشيخ الذي حل رابعا.

وحصل اللاعب جاسم مرزوق السالم من فريق الشهيد فهد الأحمد على جائزة أفضل لاعب، والحارس علي عاشور من فريق الشهيد فهد الأحمد أفضل حارس، واللاعب خالد ياسر من فريق الشهيد فهد الأحمد هداف البطولة، وفاز اللاعب عبدالله الضويحي من فريق المرحوم خلف سليمان العنيزي أفضل لاعب ناشئ والحارس عبدالله القطان من فريق مني أفضل حارس مرمى ناشئ، وحضر البطولة مدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائبه وليد سلطان ورئيس قسم الساحات الرياضية احمد الصايغ.

وهنأ وليد سلطان الفائزين وأشار الى اهتمام الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بتنشيط هذه الرياضة من خلال رعاية مثل هذه البطولات ومنح فرص للاعبينا المحترفين والهواة للمنافسة والاحتكاك مما يحق مردودا ايجابيا للعبة والارتقاء بالمستوى.

وأعرب عن سعادته بمستوى الإقبال والنجاح الذي حققته البطولة فنيا وتنظيميا وأكد حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم كافة الأنشطة والهوايات والرياضات لكافة افراد وشرائح المجتمع.

وأشار الى ان هذا التوجه يحظى بدعم كبير من قبل د.حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة وتوجيهه بمنح المزيد من الاهتمام لتفعيل مفهوم الرياضة للجميع وتهيئة سبل ممارسة الرياضة لكل شرائح المجتمع وقدم الشكر لكل الجهود التي ساهمت في إنجاح البطولة وتسليط الضوء بصورة أكبر على هذه الرياضة وتوسع قاعدة الممارسين لها.