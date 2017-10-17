مبارك الخالدي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى تدريباته المعتادة أمس بقيادة المدرب محمد إبراهيم ومساعديه في مؤشر جديد على استمرار المدرب في عمله على رأس الجهاز الفني للفريق، وتردد أن مجلس إدارة النادي كان ينوي مناقشه وضع الجهازين الإداري والفني خلال اجتماعه مساء الأول من امس إلا أن الاجتماع لم ينعقد فضلا عن استبعاد البند الخاص في مناقشة أمور الفريق الأول لكرة القدم من جدول الأعمال ما يشير إلى تجديد الثقة في إبراهيم للاستمرار في عمله.

وشارك في التدريبات مجموعة كبيرة من العناصر الأساسية اذ تميزت التدريبات بالحماس وكان الجهاز الإداري برئاسة جمال الكاظمى ونائبه خليل البلام قد حثا اللاعبين على طي صفحة الجولات الأربع الماضية والاستعداد لخوض مواجهة السالمية الخميس المقبل بروح جديدة.

من جهته، قام المحترف المصري شوقي السعيد بتحفيز زملائه اللاعبين بالقول «إن الرجال لا تعرف اليأس» في إشارة إلى أن ما يعانيه الفريق في المرحلة الحالية في طريقه إلى الزوال اذ لا يزال الدوري في بدايته.

كما دعت رابطة جماهير الفريق إلى مواصلة الحضور بكثافة خلف الفريق في مواجهته المقبلة باعتبارها مفترق طرق الأمر الذي لقي انطباعا إيجابيا في نفوس اللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني.