قررت اللجنة الفنية باتحاد الكرة استدعاء لاعبي منتخبنا الوطني للبراعم مواليد 2004 و2005، حيث تدرب منتخب البراعم مواليد 2004 أمس فيما يتدرب منتخب البراعم مواليد 2005 اليوم، وذلك على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة.

ويتشكل منتخبنا الوطني مواليد 2004 من اللاعبين: تركي الشكي وصالح الشمري (التضامن)، وخالد السربل (الجهراء)، وخالد الحربي وعبدالعزيز الهزاع (السالمية)، وخالد الهاجري ومنير السبيعي (الشباب)، وحسين علي محمد علي وسعد عباس وعبدالرحمن الخضر وعبدالرضا شهاب عبدالعزيز المطيري وعلي داود ومحمد باقر ومكي القلاف (العربي)، وعبدالعزيز بن حجي وعذبي بن حجي ومحمد الصايغ ومبارك الخالدي ومزيد المطيري (القادسية) وجاسم القطامي وجراح الهلال وعبدالله العمران (كاظمة)، ومحمد الرحمة وبدر المنصور وعبدالوهاب الهندي وعلي البلوشي وعمر المطر وياسر اشكناني وأحمد العجمي (الكويت)، وعبدالرحمن الرشيدي وفيصل العنزي وسلمان الظفيري وعبدالعزيز الشمري ومحمد سهيل (النصر).

فيما يتشكل منتخبنا الوطني مواليد 2005 من: جاسم فهد جاسم العنزي ويوسف العنزي (الجهراء)، وفواز الحربي (السالمية)، ويوسف البلوشي وصالح الشمري وفواز المطيري (الشباب)، وأحمد خورشيد وجاسم شموه وحسين شهاب كنكوني وسعد القحطاني وطلال المطرود وعبدالعزيز الظفيري وعبدالله عيسى وعبدالوهاب الدعيج ويوسف محسن وعبدالوهاب الأقرع (العربي)، وتركي اليوسف وحمد القضيب ويوسف الشمري (القادسية)، وإبراهيم الصليلي وراشد بن علي ومحمد الرندي ومنتصر العبدالسلام (كاظمة)، ثامر الصليلي وحسن الحسيني وعبدالله اليعقوب وعمر المسيلم وعمران الكندري (الكويت) وعلي القطان (اليرموك)، وبندر نواف (النصر).

دورة للحكام الجدد

تقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة دورة حكام جدد في قانون كرة القدم خلال الفترة من 12 إلى 21 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون المحاضرات العملية في ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر بالاتحاد، بينما المحاضرات النظرية في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة بمنطقة الخالدية.

ويخضع الدارس إلى اختبارات تحريرية وعملية في نهاية الدورة، ومن ثم اعتماده حكما عاملا بالاتحاد الكويتي لكرة القدم.

ويحاضر في هذه الدورة محاضرون معتمدون من الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي، علما أن الدارس سيخضع للمقابلة شخصيا مع لجنة الحكام بتاريخ 9 من شهر نوفمبر المقبل 2017 في تمام الساعة 5.30 مساء بمقر اللجنة ليتم اعتماده لقبول الدورة.

ووضعت لجنة الحكام شروطا للمتقدم لخوض الدورة هي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 18 سنة وألا يزيد على 25 سنة.

3- يستثنى من ذلك لاعب الدرجة الأولى بالأندية أو المنتخب الأول حتى سن 28 سنة.

4- أن يكون قد سبق ان مارس لعبة كرة القدم.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة وما فوقها.

6- أن يكون لائقا طبيا بموجب شهادة طبية رسمية.

دورة تأهيل حكام للصالات

كما تقيم لجنة الحكام دورة تأهيل حكام جدد لكرة القدم للصالات، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 من الشهر الجاري، بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة بمنطقة الخالدية.

ويشترط في المتقدم للالتحاق بالدورة ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية

2- أن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى.

3- أن يكون لائقا صحيا.