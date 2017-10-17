مبارك الخالدي

كثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء تدريباته استعدادا لمواجهه القادسية الجمعة المقبلة في إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري VIVA الممتاز، ويسعى المدرب الصربي بونياك إلى إيجاد البديل المناسب للتغلب على غياباته المؤكدة في اللقاء المرتقب وهما اللاعبان إبراهيم العتيبي وعمر علي بسبب الإيقاف.

كما أن الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب حمود ملفي الذي يعاني من شد قوي في العضلة الخلفية اذ تم عرضه مساء امس على طبيب العيادة الخاصة بالنادي ولم يتقرر بعد إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمه.

ويأمل بونياك في تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة بعد أن صبت نتائج الجولة الماضية لمصلحته واحتفاظه بالمركز الثاني بـ٧ نقاط.

وناشد مدير الفريق صالح الجنفاوي جماهير الجهراء الوقوف خلف الفريق في المباراة المهمة، وقال أتمنى من جماهيرنا الوفية الحضور والتواجد في ستاد العيار لمساندة اللاعبين امام فريق كبير يستحق الاحترام، مشيرا إلى أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.