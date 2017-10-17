مبارك الخالدي

تمسك فريق الكويت للشباب تحت ١٩ بصدارة بطولة الدوري بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من المسابقة بفوزه على ضيفه فريق اليرموك ٢-١ رافعا رصيده إلى ٩ نقاط بفارق الأهداف عن القادسية الذي واصل مطاردته للأبيض بعد فوزه الكبير على الساحل ٥-٠.

وعلى ستاد صباح السالم تعادل العربي مع التضامن ١-١ بعد مباراة مثيرة ليصبح رصيد أبناء الفروانية ٥ نقاط، وارتقى العربي للنقطة الرابعة وله مباراة مؤجلة، وعلى ستاد علي صباح السالم فاز النصر على الصليبخات ٢-١ رافعا رصيده إلى النقطة السابعة، وبقى الخاسر دون نقاط، وعلى ستاد مبارك العيار اكتسح الجهراء ضيفه الشباب ٦-٠ ليصبح رصيده ٦ نقاط، وتجمد رصيد الشباب عند النقطة الواحدة.

وفي باقي النتائج الأخرى فاز كاظمة على الفحيحيل ٤-٠ ليصيح رصيده ٦ نقاط، وتجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة، كما فاز السالمية على خيطان ٤-٠ ليصل للنقطة الرابعة وبقي رصيد الخاسر خاليا من النقاط.