يحيى حميدان

حقق القادسية فوزا كبيرا على العربي 72-44 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكرة السلة.

وتقدم «الأصفر» في جميع أرباع اللقاء، وذلك على النحو التالي: (22-14)، (36-31)، (54-39)، (72-44)، وتألق من جانب الفريق الفائز معظم لاعبيه وبشكل خاص ناصر الظفيري وعبدالعزيز الحميدي وصالح يوسف وعبدالله سالمين في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

قاد اللقاء الحكام حافظ الحلبي ومحمد صلاح وعماد صقر.

وفي بقية اللقاءات، تغلب الكويت على الساحل بنتيجة قاسية جدا (97-29)، وكاظمة على اليرموك 69-51، والشباب على التضامن 69-56.

وكانت مباريات الجولة الأولى قد شهدت فوز الكويت على الصليبخات 72-45، والجهراء على الساحل 69-51، وكاظمة على الشباب 95-75، والنصر على اليرموك 74-67.