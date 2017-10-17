يعقوب العوضي

تتواصل منافسات دوري دمج اليد في الجولة الثانية بإقامة مواجهتين مساء اليوم على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، فيلتقي اليرموك (بلا نقاط) مع برقان (نقطتين)، وفي المباراة الثانية يلتقي كاظمة (نقطتين) مع الشباب (دون نقاط).

اليرموك وعلى الرغم من خسارته في الجولة الأولى إلا انه قادر على التعويض بما يملك من عناصر شابة، حيث يعتبر محمد عامر وفواز الشمري من ابرز عناصر الخط الخلفي والقادرة على تغيير مجريات اللعب لصالح فريقهم وفي المقابل برقان اثبت جدارته منذ مشاركته الأولى في البطولة.

أما في اللقاء الثاني فيتطلع الشباب للتعويض أمام كاظمة والذي يقودهم المخضرم فيصل واصل في الخط الخلفي وقد قدم الشباب مستوى جيدا رغم خسارته في الجولة الأولى، وعلى الورق تصب الكفة للبرتقالي والذي استعد جيدا للموسم الحالي.

فوز صعب للصليبخات

وفاز الصليبخات على النصر بنتيجة 26-25 (الشوط الأول 16-13) في اللقاء الذي جمعهما مساء امس، ورفع الصليبخات رصيده الى 4 نقاط بينما يبقى النصر على رصيده السابق بنقطة واحدة.