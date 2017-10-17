استقبل رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو وي دودو الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي والوفد المرافق له في جاكرتا امس.

وناقش الفهد مع الرئيس الاندونيسي آخر الاستعدادات لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة المقررة عام 2018 في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ.

وأكد رئيس جمهورية أندونيسيا بأن بلاده سخرت جميع الإمكانيات لنجاح الألعاب للاسباب التالية: ان الشباب من 21 الى 28 عاما يمثلون 63% من المجتمع الاندونيسي.

واندونيسيا سبق ان نظمت دورة الالعاب الآسيوية عام 1962، واندونيسيا تتطلع الى تنظيم دورة الالعاب الاولمبية عام 2032 او 2036 والمجتمع الاندونيسي يحتاج الى بناء المنشآت الرياضية في هذه المرحلة من خلال متطلبات تنظيم دورة الالعاب الآسيوية فإنه يتم تطوير البنية التحتية لمدينة جاكرتا.

وشكر الفهد الرئيس الاندونيسي على الاستقبال، مؤكدا تعاون المجلس الاولمبي الآسيوي مع اندونيسيا لانجاح الالعاب. وكان الشيخ احمد الفهد تفقد الاحد التقدم المحرز في الاستعداد لاستضافة الالعاب التي تقام من 18 اغسطس حتى 2 سبتمبر 2018.

والتقى الفهد ايضا، مع يوسف كالا نائب رئيس جمهورية اندونيسيا ورئيس اللجنة المنظمة للدورة وناقش معه مختلف القضايا المتعلقة بالالعاب بما في ذلك البرنامج الرياضي والمنشآت.