استقبل مديرعام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح لاعب منتخب الكويت لبناء الأجسام أحمد أشكناني بمناسبة تحقيقه عددا من الإنجازات التي ساهمت في رفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وتناول اللقاء سبل دعم اللاعب ورياضة بناء الأجسام بشكل عام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مزيدا من الإنجازات تسجل باسم الكويت.

وأعرب مدير عام الهيئة عن سعادته بلقاء أشكناني الذي يعد أحد أبطال اللعبة المميزين، مضيفا أن اللعبة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق انجازات متواصلة واعدا بتذليل كل العقبات التي تواجه اللاعبين.

من جهته، توجه أشكناني بالشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها اللامحدود وسعيها المتواصل للنهوض بها، مؤكدا أن أبطال الكويت يسعون لمزيد من الإنجازات التي تسجل باسم الكويت.

ووقّعت الهيئة العامة للرياضة مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية والادارية بالهيئة.