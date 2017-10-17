فاز على الكويت 5-3

سمير بوسعد - يحيى حميدان

أشاد رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان بأداء لاعبي فريق كرة الصالات بنادي كاظمة بعد تتويجهم بلقب كأس السوبر لكرة القدم للصالات بفوزه على الكويت 5-3. وهنأ البنوان اللاعبين والطاقمين الفني والاداري باللقب، مؤكدا انهم يستحقون المكافأة، معتبرا ان ذلك التتويج تحقق بعد الاعداد الجيد والمعسكرات.

وتسلم لاعبو «البرتقالي» الكأس والميداليات الذهبية بحضور رئيس النادي اسعد البنوان، فيما نال الكويت الميداليات الفضية عقب انتهاء المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا طيبا.

وأحرز أهداف الفريق الكظماوي كل من أحمد الفارسي، وصالح حيدر، وصالح الفاضل، والبرازيلي ساشا (هدفين).

فيما سجل للكويت عبدالرحمن الطويل (هدفين) والبرازيلي تياغو. وخاض البرتقالي المباراة بصفته بطلا للكأس في الموسم الماضي، فيما حصل الكويت على لقب الدوري، علما أنه حقق لقب البطولة التنشيطية الأسبوع الماضي.