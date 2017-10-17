تقام في السابعة من مساء اليوم المباراة الودية بين المنتخب الكويتي وفريق السلك العسكري البريطاني لكرة القدم النسائية، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

ووفقا للاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد الكرة في الأسبوع الماضي، فقد تم الاتفاق على أن يتشكل كل فريق من 7 لاعبات في التشكيل الأساسي، على أن تكون التبديلات مفتوحة ومن دون حد أقصى.

ووصل فريق السلك العسكري إلى البلاد في الساعة 12:45 من بعد ظهر امس، حيث كان في استقبال الوفد بقاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي مدير إدارة الأندية بالهيئة العامة للرياضة سعاد الحاكم وعدد من مسؤولي الهيئة ورئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد د.أنوار النوري إلى جانب عدد من مسؤولي اللجنة والاتحاد.

ومن المقرر أن يزو وفد فريق السلك العسكري البريطاني بعض المناطق التراثية الكويتية يوم غد من بينها المباركية.

ووجهت رئيس لجنة كرة القدم النسائية د.أنوار النوري جزيل شكرها إلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد لدعمهما الكبير لكرة القدم النسائية، وتذليل كل العقبات التي تواجه اللجنة.

وأكدت النوري أن الهدف من مباراة اليوم صقل خبرات لاعبات منتخبنا الوطني بغض النظر عن النتيجة، لاسيما أن المباراة ودية والنتيجة ليست ذات أهمية.

وأشارت إلى أن السفارة البريطانية في الكويت خاطبت الاتحاد لإقامة المباراة، وتمت الموافقة على طلبهم، والفترة المقبلة ستكون هناك المزيد من المباريات الودية مع مدارس مختلفة في كرة القدم النسائية للارتقاء بمستوى اللاعبات بصفة خاصة واللعبة في الكويت بصفة عامة.

وأشادت بأعضاء اللجنة في ظل التعاون السائد بين الجميع.

من جانبه، قالت نائبة السفير البريطاني بالكويت اكي بيركنز «انه لمن دواعي سروري أن أرحب بفريق الجيش البريطاني لكرة القدم النسائية والذي يزور الكويت ضمن جولة إقليمية في منطقة الخليج».

وأضافت «ان الغرض من الزيارة هو تقوية العلاقة الرياضية بين دول المنطقة وبريطانيا والتركيز على فوائد النشاطات الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع النساء على المشاركة في الرياضة».