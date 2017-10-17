أنهى سائقا فريق «باناسونيك جاكوار للسباقات» نيلسون بيكيه الابن وميتش إيفانز الاختبارات التحضيرية للموسم الجديد، والتي جرت على مدى ثلاثة أيام على «مضمار ريكاردو تورمو» في فالنسيا الإسبانية.

وركز الفريق على تحسين الأداء والثبات قبل انطلاق الموسم الثاني من هذه السلسلة، وأتم خلال الاختبارات 408 لفات بمسافة إجمالية قدرها 1.224 كم.

وعمل فريق «باناسونيك جاكوار للسباقات» خارج أوقات الموسم على تطوير منظومة نقل الحركة، وتعزيز كفاءة جاكوار I-TYPE 2، واستخدام مواد قوية وخفيفة الوزن لتحسين تصميم وإنتاج المكونات الأساسية.

وقال جيمس باركلي، مدير فريق «باناسونيك جاكوار للسباقات»: «تعتبر الاختبارات التحضيرية للموسم الجديد مرحلة مهمة بالنسبة إلينا لإجراء عمليات التطوير الفني. وقد كانت هذه المرة الأولى التي تسير فيها 4 سيارات سباق جاكوار I-TYPE 2 على المضمار سويا، حيث قمنا خلال ذلك بجمع الكثير من البيانات المهمة. وكانت هذه الاختبارات إيجابية بشكل عام، وننظر بعين التفاؤل إلى الموسم الجديد، لكن لايزال علينا العمل بأقصى إمكاناتنا لحين انطلاق سباق هونغ كونغ».

وبالنسبة إلى سائق الفريق الجديد نيلسون بيكيه الابن، كانت هذه المرة الأولى التي يعمل فيها إلى جانب ميتش إيفانز في كاراج الفريق، وقال بهذا الخصوص: «أمضيت وقتا ممتعا خلال التجارب التحضيرية».

من جهته، قال ميتش إيفانز: «لقد كان أسبوعا جيدا بالفعل، وكان من الرائع حقا التعرف على نيلسون عن كثب والعمل معا ضمن فريق واحد. وكما الحال دائما، كان هناك الكثير لنتعلمه، ولكن لن تتسنى لنا فرصة مقارنة أدائنا بالفرق الأخرى قبل انطلاق سباق هونغ كونغ.

ونحن متفائلون حيال التحسينات التي أجريناها، حيث تم تحسين كفاءة أداء السيارة ووزنها، ومن شأن ذلك أن يساعدنا لنكون أكثر تنافسية في الموسم القادم».