تنطلق بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد السنوية الكبرى الـ 19 للرماية اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي بمشاركة أكثر من 300 رام ورامية من الكويت والإمارات والسعودية.

وقال أمين صندوق نادي الرماية عيسى بوطيبان ان البطولة التي ستستمر 4 أيام وتبدأ بإقامة مسابقتي رمايتي البندقية والمسدس (ضغط الهواء 10م) للرجال ومسابقة رماية (الدبل تراب) للرجال على ان تتوالى باقي المسابقات تباعا فيما سيكون حفل الختام وتوزي الجوائز مساء السبت المقبل.

وأضاف ان البطولة ستشهد مشاركة نخبة من أبطال الكويت من رماة وراميات النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي، إضافة الى رماة الإمارات والسعودية ما يبشر بمتابعة محبي هذه البطولة لمستويات قوية في كل المسابقات لاسيما في الأدوار النهائية.

وأكد ان اللجنة المنظمة للبطولة أنهت التجهيزات الخاصة لانطلاقة البطولة، منها تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي للرماية.