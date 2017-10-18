أعلن عضو مجلس الادارة في جمعية مشرف ورئيس لجنة العمل الاجتماعي والتطوير عمر القناعي انه من ضمن اهتمامات لجنة العمل الاجتماعي المتواصلة دعم ورعاية الانشطة الاجتماعية والرياضية في المنطقة، حيث تقيم تعاونية مشرف بطولة مشرف لكرة القدم على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 16 فريقا بنظام خروج المغلوب وضمت أكثر من 90 لاعبا من مختلف الأعمار ويشارك فيها لاعبون وحكام دوليون سابقون وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث وتكريم أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة الى جانب مسابقة التصوير لبطولة مشرف لكرة القدم وجوائز قيمة لافضل 10 مصورين في البطولة.

واضاف القناعي: كما سيتم توزيع الجوائز المميزة على الجمهور من خلال السحب اليومي. وقال القناعي انه سيتم تكريم الجهات الراعية من الشركات والمؤسسات التي لها دور كبير في نجاح البطولة بمشاركة الوسائل الاعلامية المتنوعة، مؤكدا ان هذه البطولة جزء من الأنشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية لأبناء المنطقة وأن مجلس الادارة يحرص على دعم ورعاية الأنشطة وتنمية المواهب وتشجيعها والاهتمام بهذه اللقاءات الرياضية الودية والتي تشهد مشاركة فرق تضم لاعبين محترفين وفرصة للتعارف بالروح الرياضية.

وأضاف ان من اهداف تنظيم هذه البطولة زيادة التوعية والثقافة الرياضية لدى الشباب واستغلال اوقات الفراغ فيما يفيدهم، مؤكدا ان هذه المسابقات والبطولات تدعم الرياضيين وتشهد مشاركة كبيرة من ابناء المنطقة.