يحيى حميدان

أنهت ادارة نادي التضامن اجراءات التوقيع مع المحترف البرازيلي جوليمير اوليفيرا لتدعيم صفوف فريق كرة الصالات بالنادي قبل خوض غمار بطولة الدوري المقرر له أن يبدأ يوم الاحد المقبل، حيث سيواجه «الأزرق» منافسه العربي في الجولة الافتتاحية.

ولعب اوليفيرا (28 سنة) في آخر تجاربه الاحترافية مع فريق انتاليا البرازيلي ولم يسبق له اللعب في الخليج.

في غضون ذلك، يفتقد التضامن جهود اللاعب فهد السلامة لمدة موسم كامل بسبب تعرضه للاصابة في الرباط الصليبي، ويعمل الجهازان الاداري والفني على إنهاء بعض الصفقات في اليومين المقبلين لتعزيز صفوف الفريق اكثر بعد تقديمه لمستويات طيبة في البطولة التنشيطية التي وصل فيها الى الدور نصف النهائي.