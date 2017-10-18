تتواصل منافسات بطولة الكأس في لعبة كرة الطاولة خلال الفترة الحالية وسط منافسة قوية بين الفرق الـ 15 المشاركة في نشاط اتحاد اللعبة.

وتعمل لجنة المسابقات على الاستعداد لختام موسم 2017/2016 في نهاية الشهر الجاري، على أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2017/2018 في اوائل الشهر المقبل، ويأتي هذا التأخير بسبب الصعوبات التي عاناها الاتحاد في توفير صالة لاقامة منافسات الموسم الماضي.

من جهته، قال امين السر المساعد ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة خالد النامي ان الاستعدادات قائمة لإقامة الحفل الختامي للموسم الحالي الذي سيختتم في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف النامي أن حفل الختام سيشهد تكريم الفائزين والمساهمين في إنجاح مسابقاتنا مثل الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية.

وبين أن منافسات الدوري لموسم 2017/2018 ستنتهي في أبريل المقبل قبل إقامة الاختبارات الدراسية وهذا يأتي من حرص الاتحاد على افساح المجال للاعبين الطلبة للمذاكرة والاستعداد الجيد للاختبارات.

وأشار الى أن بطولة الكأس ستقام عقب الانتهاء من الاختبارات، وبعدها سنقيم حفلا تكريميا ايضا.

وأوضح النامي انه عقب انتهاء الموسم الجديد سنعمل تجمع للاعبي المنتخب الوطني وسيقام لهم معسكر تدريبي خارجي حسبما هو مقترح حاليا.

وتمنى النامي أن يعود العربي للمشاركة في نشاط اتحاد اللعبة بعد ابتعاده عن المنافسات في المواسم الماضية.

وشكر النامي جميع المساهمين في تسهيل أمور الاتحاد مثل الهيئة العامة للرياضة وكذلك وزارة التربية والاندية.

الى ذلك، تقام مساء اليوم منافسات دور الـ 8 لفئة (تحت ١٥ سنة)، فيما يقام غدا نهائي (تحت ١٨ سنة) بين التضامن والساحل.

وتستأنف المنافسات يوم السبت، حيث تقام مباريات قبل النهائي لسن تحت ١٢ سنة، إذ يتقابل في المباراة الاولى التضامن وخيطان، والثانية بين الفحيحيل والقادسية، فيما تقام يوم الاحد مباريات قبل النهائي للسن العام.