يحيى حميدان

تردد في الاوساط الرياضية امس عن قرب توقيع المدرب السعودي سامي الجابر مع احد الاندية المحلية الكبيرة بنسبة عالية بعد أن اخذت المفاوضات بين الجانبين شوطا كبيرا.

وأفصح المحلل في قنوات «beIN sports» حاليا ولاعب القادسية سابقا طارق الجلاهمة عن هذه الصفقة ولكنه رفض الإعلان عن هوية النادي لسرية المفاوضات بين الطرفين.

ورجحت بعض المصادر أن يتولى الجابر تدريب القادسية بسبب حالة عدم الرضا الجماهيري على اداء الفريق مع المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش.

وبدأ الجابر مسيرته التدريبية في اوكسير الفرنسي، قبل انتقاله الى تدريب الهلال السعودي، ثم عمل كمستشار فني في العربي القطري، ودرب بعد ذلك الوحــدة الاماراتي، وأخيرا في الشباب السعودي، حيث تمت اقالته قبل أيام قليلة.