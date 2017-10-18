ناصر العنزي

انضم المدافع الغاني رشيد سومايلا إلى تدريبات القادسية بعد ان غاب عن مباراة النصر بسبب تواجده خارج البلاد لانهاء اجراءات الإقامة وذلك استعدادا لمباراة فريقه والجهراء يوم الجمعة المقبل، ووضح تأثر خط دفاع «الاصفر» بغياب سومايلا في المباراة الماضية.

إلى ذلك، ثمن الجهاز الاداري برئاسة سعود بوحمد دور ااجهاز الفني برئاسة المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش ومنحه الصلاحيات في مواصلة المشوار بعد ان تعثرت خطى الفريق في آخر مباراتين في الدوري ولم يحقق الفوز فيهما.

واستعد الأصفر للمباراة المقبلة مع الجهراء في ملعب الثاني بمشاركة سيف الحشان ولم تتضح بعد مشاركته وذلك حسب مستوى لياقته البدنية.