يحيى حميدان

دعت ادارة نادي الجهراء لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد كرة السلة وذلك لتعيين لجنة انتقالية خماسية جديدة تدير شؤون الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وذلك يوم 8 الشهر المقبل.

وأرسلت الادارة الجهراوية الطلب رسميا ممهورا بتوقيع أمين السر سرور العجمي ومرفق معه توقيعات 9 أندية وهي: الكويت، كاظمة، الساحل، التضامن، النصر، اليرموك، الصليبخات، القرين، بالاضافة الى الجهراء.

وتطبيقا للمادتين 30/2 و30/4 من النظام الاساسي للاتحاد، فإن اللجنة الخماسية الجديدة ستقوم بالدعوة الى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها، مع مراعاة أن تعقد هذه العمومية خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وبين الجهراء في طلبه أن اللجنة الانتقالية ستباشر عملها اعتبارا من 9 الشهر المقبل بحد اقصى، مع ضرورة اعلام الاندية اعضاء الجمعية العمومية بالمكان والزمان وجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العمومية وذلك وفقا للمادة 30/3 من النظام الاساسي.

وتأتي خطوة الاندية في سبيل رفع الايقاف عن نشاط كرة السلة الكويتية خارجيا بعد أن تم تجميده في 27 أكتوبر 2015، وعليه تم حرمان جميع الفرق والمنتخبات والحكام والمسؤولين من التواجد في المحافل الخارجية.