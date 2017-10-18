تماشيا مع نهجها المتواصل في دعم الثقافة الرياضية المحلية وتشجيع المواهب الرياضية الكويتية الشابة، قدمت ماكدونالدز الكويت رعايتها لأبطال منتخب الكويت للدراجات المائية، الذين شاركوا مؤخرا في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

من جانبه، هنأ نائب المدير العام في ماكدونالدز الكويت لؤي الكيلاني متسابقي الفريق الكويتي على أدائهم البارز وحضورهم اللامع، مشيدا بالنجاحات المتميزة التي حققوها خلال هذه البطولة.

هذا، وحقق بطل المنتخب المتسابق العالمي محمد بوربيع إنجازا تاريخيا غير مسبوق على مستوى العالم العربي، وذلك بإحرازه الميدالية الذهبية في فئة Pro Open المفتوحة، وهي فئة كبار المحترفين، التي تعتبر أقوى الفئات في رياضة الدراجات المائية.

وبذلك، يكون بوربيع أول لاعب عربي يحرز هذا اللقب، إلى جانب تحطيمه لرقمه العالمي السابق، ليصبح رصيده 21 ميدالية ذهبية أحرزها خلال 11 عاما متتالية في مسيرته الرياضية.

وقد كان رصيد المنتخب الكويتي إجمالا 13 ميدالية، وهي 3 ذهبيات، 4 فضيات و6 برونزيات. فإلى جانب الذهبية التي أحرزها بوربيع، حقق عبدالرحمن غازي العمر ميداليتين ذهبيتين، بينما حقق وليد العدساني ميداليتين فضيتين، وعبدالله الغانم ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وراشد الراشد ميدالية فضية وأخرى برونزية، ومحمد جاسم الباز ميداليتين برونزيتين، وأخيرا حقق سالم المطوع ميدالية برونزية.

وفي هذا السياق، صرح الكيلاني قائلا: لطالما كانت الرياضة محورا أساسيا في ثقافة ماكدونالدز ونهجها المؤسسي، ونحن في ماكدونالدز الكويت دائما ما حرصنا على دعم وتشجيع الثقافة الرياضية المحلية.

وقد جاءت رعايتنا لأبطال منتخب الدراجات المائية انطلاقا من إيماننا بقدرات هذه المواهب الرياضية الشابة، وبضرورة تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للرياضيين الموهوبين من أبناء الكويت لمساعدتهم على الاستمرار في التألق وإحراز الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وختم الكيلاني حديثه متمنيا للأبطال المزيد من النجاح وإحراز مراكز متقدمة وتحطيم أرقام قياسية جديدة في بطولاتهم القادمة.