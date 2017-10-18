وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة اسبوعية متميزة في لعبة اليد وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «10 من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام وجاءت كالآتي:
٭ المدرب: فيصل صيوان.
٭ في حراسة المرمى: عبدالعزيز الظفيري (كاظمة).
٭ الظهير الأيسر: بشار تقي (السالمية).
٭ صانع الألعاب: محمد فلاح (الصليبخات).
٭ الظهير الأيمن: عبدالعزيز نجيب (القرين).
٭ الجناح الأيسر: مشاري العتيبي (برقان).
٭ الدائرة: باقر خريبط (السالمية).
٭ الجناح الأيمن: حسين صيوان (الصليبخات).
٭ أفضل طاقم تحكيمي: جاسم السويلم ـ عبدالرحمن الملا.