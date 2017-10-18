يعقوب العوضي

فاز العربي على الفحيحيل (33-29)، الشوط الأول (18-15)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية من دوري دمج اليد، ورفع الاخضر رصيده الى 4 نقاط بينما يظل رصيد الفحيحيل متوقفا عن نقطة، أدار المباراة الحكمان جاسم السويلم وأحمد الأحمد، وفي مباراة أخرى فاز القرين على الجهراء بنتيجة 29 – 25، الشوط الأول (12 – 11)، ورفع القرين رصيده الى 4 نقاط، بينما يبقى الجهراء دون نقاط، أدار المواجهة الحكمان محمد الدويسان ومشاري الرميح.

الى ذلك، تتواصل منافسات الجولة الثانية بيومها الثالث بإقامة مباراتين تضم كلا من خيطان (بلا نقاط) مع السالمية (نقطتين) والكويت (دون رصيد) مع التضامن (بلا رصيد).

ويطل الكويت حامل اللقب للمرة الأولى في الدوري حيث لم يلعب في الجولة الأولى ويعتبر الابيض أحد أبرز المرشحين للتتويج بدرع الدوري لما يملكه الفريق من امكانيات ولاعبين على مستوى فني عال في مختلف المراكز.

وتعرض أحمد الصلال لاعب القرين لإصابة قوية بعد ارتقائه عاليا إثر قفزة للتصويب على مرمى الجهراء في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني من مباراتهما أمس الاول ليهبط على قدمه وتتعرض ركبته لإصابة قد تبعده عن الميدان فترة ليست بالقليلة.

وخضع الصلال للفحوصات الأولية الطبية بعدما تم اسعافه الى المشفى مباشرة ومن المنتظر ان تكشف التقارير الطبية خطورة الاصابة وسبل العلاج في غضون الايام القليلة المقبلة.