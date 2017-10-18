يعقوب العوضي

@AL2WADHI

جاءت بداية دوري دمج لكرة اليد متوقعة لم تكشف عن جديد فاكتسح السالمية التضامن بـ35 هدفا مقابل 20 ليصبح الفريق صاحب أقوى خطين هجومي ودفاعي للجولة، ومن الواضح جدا ان العمل الإداري بقيادة مدير اللعبة عبدالله الذياب ومجلس إدارة السماوي يأتيان بثمارهما ولا نغفل الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز الفني والاستقرار بقيادة المدرب الوطني خالد الملا والذي اثبت مرارا وتكرارا قدرته على قيادة السماوي للمنافسة على لقب البطولة منذ توليه مهمته.

وعلى الطرف الاخر، ما زال التضامن يعانق ذيل الترتيب العام وللموسم السابع على التوالي لا يتمكن من الخروج من قاع الترتيب الا فيما ندر وتحتاج إدارة النادي وضع النقاط على الحروف وتوفير الاعداد السليم ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد العليمي والذي ينتظره الكثير من العمل لتغيير صورة الفريق وانتشاله من الخسائر المتواصلة.

أداء جيد لخيطان

أما في ثاني مواجهات الجولة فكان كاظمة على الموعد بفوزه على خيطان بنتيجة 29-25 ورغم أن خيطان قدم أداء طيبا الا ان الفريق ما زال بحاجة للكثير من التحسينات والتي يعمل عليها المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس، ونرى ان التحسن لمصلحة خيطان سيكون في قادم الجولات خاصة ان مخزون اللياقة البدنية كان احد الأسباب الرئيسية في تدني مستوى الفريق في الشوط الثاني.

برقان «قلبها»

وفي المباراة الثالثة، محمد مسعودان مدرب برقان الجديد يثبت قوة قراءته للمباراة حيث طبق مقولة الشوط الثاني شوط مدربين بعد ان واجه خصما عنيدا في شوط المباراة الأول وتعامل جيدا مع مجريات ما تبقى من اللقاء واستغل أخطاء منافسه بالصورة المناسبة وانهى المواجهة لصالحه.

فوز مستحق

الجميع انتظر الظهور الأول للقرين آملا الا يكون الفريق قد تراجع فنيا بفعل سوق الانتقالات الأخيرة والتي شهدت عدة تنقلات ومرحلة إحلال وتجديد في القرين ولم تخيب كتيبة المدرب الوطني عباس طه الظنون اذ نجحت في خطف نقطتي المباراة بفوز اتى على يد يوسف حيدر في آخر ثانيتين من عمر اللقاء بنتيجة 32-31، على اليرموك احد اصعب المنافسين في البطولة ليؤكد الفريق بأن القرين بمن حضر قادر على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والفوز والمنافسة على التأهل الى الدوري الممتازالعربي متفوق لم تكن نتيجة فوز العربي 31-24، على الجهراء مستغربة في ظل أداء الأخير في المواسم الماضي فلم يعد الجهراء «الحصان الأسود»، الذي يراهن عليه الجميع في تحقيق المفاجآت منذ أمد بعيد ولكن يحسب للاعبين اجتهادهم ميدانيا وازعاجهم لدفاع العربي في الهجمات المرتدة خاصة في الشوط الأول، ورغم ان فارق الأهداف وصل الى 7 نقاط، الا ان الجهاز الفني للأخضر عليه بقيادة بورت ماجيك عليه مراجعة حساباته فالمقبل صعب للعربي المتفوق.

تعادل عادل

كتيبة مناور دهش «العنابية»، خرجت بتعادل بطعم الخسارة من أمام الفحيحيل إذ كان النصر متفوقا في بداية اللقاء، وحتى النصف الأول من الشوط الثاني ولكن حنكة مدرب الفحيحيل نيكولاي ماركوفيتش حالت دون فوز النصر، ففي الدقائق الأخيرة اقتنص الفحيحيل هدف التعادل لينتهي اللقاء 23-23 ويتقاسم الفريقان النقطتين.

مهمة أولى

المهمة الأولى، لفيصل صيوان كمدرب للصليبخات كانت ناجحة فقد تمكن من تحقيق الفوز الأول له في مسيرته التدريبية وبنتيجة جيدة 28-23، على حساب الساحل، واعتمد صيوان على خلط عناصر الخبرة مثل محمد فلاح وزميله حسين صيوان الى جانب جراح العنزي وثنيان الحربي كعناصر شابة وينتظر من المدرب الكثير في المستقبل القريب.

HARD LUCK

الاحتجاج المبالغ فيه من البعض، ويجب الابتعاد عن الشد والتوتر العصبي بغض النظر عن الأحداث الجانبية للقاء.

GOOD LUCK

الاهتمام في الركن الإعلامي بتوفير التمديدات الكهربائية والمقاعد الجديدة بالإضافة الى متطلبات الضيافة.

غرد مع "الأنباء"

تختص هذه الفقرة بتغريدات المتابعين لكرة اليد ونظراتهم الفنية والتي ستنشرها لكم أسبوعيا بعد كل جولة حرصا منها على تفعيل دور المتابعين للعبة.