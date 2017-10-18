بلغ الهلال السعودي الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه بيرسيبوليس الإيراني 2-2، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في سلطنة عمان في إياب نصف النهائي.

وكان الهلال مهد الطريق لبلوغ الدور النهائي للمرة الثانية منذ تغيير نظام البطولة عام 2003، بفوزه برباعية نظيفة ذهابا في أبوظبي، فتأهل إلى النهائي لتقدمه 6-2 بمجموع المباراتين.

ويلتقي الهلال في النهائي الفائز من مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني مع ضيفه شنغهاي سيبغ الصيني على ملعب سايتاما اليوم (تعادلا 1-1 ذهابا).

وتقدم بيرسيبوليس عن طريق مهاجمه النيجيري غودوين مينشا (16).

وعادل الهلال سريعا من ركلة جزاء نفذها عمر خريبين (29).

تقدم بيرسيبوليس مجددا عن طريق مينشا (61)، لكن خريبين رد مجددا بهدف التعادل (76)، رافعا رصيده الى 9 أهداف في المسابقة بالتساوي مع المتصدر البرازيلي هولك مهاجم شنغهاي سيبغ الصيني.