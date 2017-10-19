مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة عن موافقة مجلس الإدارة على خوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم حسين الحربي من مواليد 1995 تجربة احترافية مع فريق ليفانتي الإسباني، وقال عقلة في تصريح رسمي على موقع النادي: «أشكر مجلس الإدارة على موافقته لانتقال الحربي لخوض التجربة مع فريق ليفانتي وعدم الوقوف حجر عثرة أمام مستقبل اللاعبين»، مشيرا إلى أن خوض التجربة سيكون لمدة 8 أيام تبدأ من 22 الجاري وحتى 29 منه.

جدير بالذكر أن ليفانتي هو أحد فرق الدوري الدرجة الأولى الإسباني.

من جهته، شكر الحربي مجلس الإدارة، وقال: أتقدم بجزيل الشكر لإدارة الأبيض والى الجهازين الإداري والفني وإخواني اللاعبين الذين كانوا خير عون لي في المواسم الماضية لأظهر بهذا الشكل الذي سمح لي بخوض تجربة احترافية، كما أشكر جماهير العميد على وقوفها إلى جانبي متمنيا نجاح التجربة.