يعقوب العوضي

اكتسح كاظمة الشباب بنتيجة 32 – 20 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية ضمن منافسات اليوم الثاني من دوري دمج اليد، ورفع البرتقالي رصيده إلى 4 نقاط بينما بقي الشباب بلا رصيد.



ولم يواجه البرتقالي صعوبة تذكر في استغلال الأخطاء الهجومية للخصم وتحويلها لهجمات عكسية نتج من خلالها حصيلة جيدة من الأهداف ساهمت في تفوقه.



وعلى الجهاز الفني للشباب بقيادة المدرب شهاب الدريدي مراجعة الأسلوب الدفاعي ومعالجة الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون ومحاولة الوقوف من جديد خاصة ان البطولة مازالت في بدايتها ومازال بالإمكان أفضل مما كان.



وفي السياق ذاته، فاز السالمية بصعوبة على خيطان بنتيجة 22-21 (الشوط الاول 11-9 لخيطان)، ورفع السماوي رصيده الى 4 نقاط ويظل خيطان بلا رصيد.



ادار المباراة الحكمان جاسم السويلم وهاني ابل.