كاظمة يستضيف النصر في الجولة الـ 5 لدوري «VIVA» الممتاز اليوم

ناصر العنزي

تعود فرق الدرجة الممتازة لدوري «VIVA» لكرة القدم إلى الملاعب مرة أخرى اليوم في انطلاقة الجولة الخامسة بعد أن التقطت أنفاسها لمدة أسبوع، وعلى ستاد الصداقة والسلام ينتظر كاظمة (٣ نقاط) قدوم فريق صعب وهو النصر (٤ نقاط) في مباراة يعرف كل طرف منهما أن الخسارة ستأخره في جدول الترتيب، وفي ستاد صباح السالم تقف جماهير العربي (نقطتان) وتردد «وماذا بعد يا الأخضر» في المواجهة التي ستجمعه مع السالمية المتأهب (٦ نقاط).

لا للتفريط

يلعب النصر وكاظمة وشعارهما لا لإهدار النقاط بعد أن دخلت المسابقة في طريقها الصعب، والعنابي النصراوي يأتي في المركز الرابع بعد أن خطف تعادلا مثيرا أمام القادسية في الجولة الأخيرة بهدف جميل للبديل طلال العجمي وأصبح النصر مؤهلا لاحتلال مركز أفضل من مركزه بعد أن رسخت أقدام لاعبيه الشباب ومحترفيه وأصبح التفاهم كبيرا بينهم وبين مدربهم ظاهر العدواني فيما يطلبه منهم داخل الملعب، ويتميز النصر باختياراته الناجحة للاعبين المحترفين ومنهم السوري يوسف قلفا والغانيان مانويل إيفوري وايريك أبوكو والكولومبي كارلوس غاميزا إضافة إلى عناصر الفريق المتميزة مثل محمد خالد ومشعل فواز وحمود عايض وآخرين.

كاظمة يأتي في المركز الخامس ولم يحقق فوزا حتى الآن بإشراف مدربه البرتغالي توني أوليفيرا رغم وجود عناصر جيدة بصفوف الفريق مثل مشاري العازمي وسلطان صلبوخ وعمر الحبيتر، ويفتقد البرتقالي خدمات دفاعه البرازيلي أليكس ليما لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة السالمية الماضية التي صمد فيها رغم النقص وخرج بنقطة، ولم يسجل كاظمة سوى ٣ أهداف مما يدل على عدم فاعلية هجومه حتى الآن.

«ما ينفع إلا..»

في مباراة السالمية والعربي ما ينفع إلا الفوز، وخصوصا للأخضر الذي يعاني ما يعانيه بعدما حل في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من تعادلين وخسارتين، وفتحت الخسارة الأخيرة من الكويت أبوابا من الانتقادات طالت المدرب محمد إبراهيم وبعض اللاعبين ولن يغير من حال الأخضر معنويا سوى الفوز اليوم كي يسترد شيئا مما فقده في الجولات الماضية، وتضم صفوف الأخضر عناصر ذات خبرة وشبابية زج بها المدرب محمد إبراهيم، وارتكب الأخضر أخطاء دفاعية تسببت في تعثره في المباريات الأربعة وعلى المدرب أيضا أن يغير في بعض مراكز اللاعبين.

السالمية في وضع مناسب حتى الآن ويأتي رابعا ولم يخسر حتى الآن، وفي مباراته الماضية مع كاظمة كان الأقرب إلى الفوز بعد أن لعب خصمه بـ 10 لاعبين لمدة 40 دقيقة، ولكن للإنصاف لم تحتسب له ركلة جزاء كانت كفيلة بأن تذهب النقاط الثلاث لمصلحته، وغاب عن مشاركة السماوي الأخوان خالد الرشيدي وفهد الرشيدي خلال المباريات الماضية ونجح سطام الحسيني في دوره كحارس مرمى ومعه زملاؤه الذين أحسنوا في تجميل صورة فريقهم.