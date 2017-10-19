ناصر العنزي

يستعد الشيخ طلال الفهد للعودة الى البلاد خلال الأيام المقبلة بعد رحلة علاج طويلة في لندن بعدما منّ الله عليه بالشفاء، وأثبتت النتائج الطبية الأخيرة خلوه من الخلايا السرطانية بعد ان أجرى فحوصات سابقة ألزمته بالبقاء تحت العناية الطبية، وتلقى الفهد اتصالات من الكويت وخارجها تهنئه على سلامته وتتمنى له حياة سعيدة بعد شفائه.

ومن ضمن المهنئين مدرب منتخب تونس نبيل معلول الذي سبق له تدريب الأزرق في عهد الشيخ طلال الفهد وكتب في صفحته الإلكترونية «يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمدلله على سلامة الشيخ طلال الفهد».