يعقوب العوضي

قال نائب رئيس نادي الفحيحيل ومدير لعبة كرة اليد راشد الكندري ان الفريق الحالي هدفه المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز بهدف استعادة الأمجاد والعودة إلى منصات التتويج في المستقبل.

وأضاف: لدينا المقدرة والاستعداد المناسبان لتحقيق أهدافنا المرجوة وقال: تعاقدنا مع جهاز فني جديد قادر على قيادة الفريق الى المنافسة المباشرة على الدوري الممتاز ونثق بقدرات المدرب نيكولاي ماركوفيتش اذ يعتبر أحد المدربين الأكفاء ومن أصحاب الخبرة الطويلة في اللعبة.

وحول اللاعبين قال: لقد دمجنا لاعبي الخبرة من أمثال فهد ربيع، أحمد سرحان ومشعل نشمي إضافة إلى خالد مناحي باللاعبين الشباب من أمثال صقر الفهد وغيره ما يعطينا قوة أكبر وحيوية ميدانية وقيادة داخل الملعب اذ على اللاعبين تنفيذ التوجيهات الفنية كما يجب الاستفادة من لاعبي الخبرة في المباريات الصعبة.

وأوضح الكندري أن البداية كانت جيدة أمام النصر بخطف نقطة في الوقت القاتل عبر التعادل ولكن يجب مضاعفة الجهود في المباريات المقبلة والتي لا يمكن التفريط بنقاطها فيما إذا أردنا الصعود إلى الدوري الممتاز دون الدخول في حسابات معقدة.