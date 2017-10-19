تقديم طلب لإدارة النصر بإقامة معسكر خارجي في يناير

يحيى حميدان

رفع الجهاز الفني في فريق الكرة بنادي النصر بقيادة المدرب ظاهر العدواني درجة وتيرة الاستعدادات في الأيام الماضية قبل خوض لقاء كاظمة اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري «VIVA» الممتاز.

وتبدو صفوف «العنابي» مكتملة باستثناء بعض الإصابات غير المقلقة للاعبين حمد البصيص ومساعد طراد والغاني ايريك ابوكو، إلا أن الجهاز الطبي فضل تخفيف الأحمال التدريبية عنهم وسيكونون جاهزين للقاء «البرتقالي» اليوم.

من جهته، قال العدواني إن لقاء اليوم بلا شك سيكون في غاية الصعوبة حاله كحال بقية اللقاءات في الدوري الممتاز والذي يضم فرق النخبة والجميع يسعى للإطاحة بالآخر والحصول على اكبر قدر ممكن من النقاط في المباريات.

وامتدح العدواني التنظيم الدفاعي بالنسبة لكاظمة والذي رأى انه افضل من الموسم الماضي في هذا الجانب، مشيرا إلى أن البرتقالي ربما يفتقد عددا من اللاعبين المؤثرين، إلا انه يبقى فريقا كبيرا ونحسب له 1000 حساب.

وأضاف مدرب النصر انه حث اللاعبين على استثمار الأداء الكبير الذي ظهروا عليه خلال لقاء القادسية (1-1) في الجولة الماضية وذلك لتقديم مستوى افضل في مباراة اليوم والمباريات المقبلة.

وعن تلقي الفريق 7 أهداف في 4 مباريات، أوضح أن هذه النسبة بلا شك تبدو مرتفعة والفريق الذي يريد المنافسة عليه الحفاظ على تنظيمه الدفاعي بالصورة اللازمة، مشيرا إلى أن نسبة الأهداف التي استقبلها النصر كان يمكن أن تكون اقل لولا تلقينا 4 أهداف في المباراة أمام الكويت.

وأضاف قائلا: «أمتلك عناصر مميزة في كل الخطوط ولكن ينقصهم الخبرة في المباريات الحساسة، وبالتأكيد لا نمتلك لاعبين خبرة مثل حسين حاكم أو مساعد ندا في خط الدفاع، ولكن نحن نمتلك الثقة في لاعبينا كونهم صغارا في السن ونعول عليهم كثيرا في المستقبل».

المنافسة أصعب

وذكر العدواني أن ما حققه النصر في الموسم يعتبر طفرة كبيرة في مسيرة النادي من خلال الحصول على المركز الثالث. ولفت إلى أن المنافسة أصعب هذا الموسم لوجود فرق النخبة في الدوري الممتاز، وبالتالي يجب علينا إثبات أن ما تحقق في الموسم الماضي لم يكن مصادفة.

وأشار العدواني إلى انه طلب من إدارة النادي توفير معسكر خارجي للفريق خلال فترة التوقف المقررة في شهر يناير المقبل لحاجته لتجميع اللاعبين وزيادة الحصص التدريبية في المعسكر.