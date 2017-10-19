مبارك الخالدي

فاز فريق السلك العسكري البريطاني على منتخب سيدات الكويت لكرة القدم 5-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس، على الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي.

وأخذت المباراة، التي بدأت بالسلام الوطني للكويت والسلام الملكي البريطاني، طابعا كرنفاليا مميزا.

حضر اللقاء نائب السفير البريطاني في البلاد جاكي بيركنز، والملحق العسكري مايكل فلين ومدير القسم السياسي مايكل هولاند ومدير التواصل الاجتماعي هاجر بنونة، والشيخ أحمد اليوسف وممثل المدير العام للهيئة العامة للرياضة مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم، ورئيس اللجنة النسائية في اتحاد الكرة السابق الشيخة نعيمة الأحمد ورئيس اللجنة الانتقالية لادارة شؤون اتحاد الكرة ابراهيم شهاب والامين العام للاتحاد د.محمد خليل ورئيس اللجنة النسائية باتحاد الكرة د.أنوار النوري وأعضاء اللجنة.

من جهتها، أعربت بيركنز عن إعجابها بستاد جابر الدولي والمستوى الفني للاعبات منتخب الكويت النسائي لكرة القدم.

وقالت بيركنز لـ «الأنباء»: «الحقيقة، الحدث بحد ذاته جميل والمباراة جاءت بمبادرة من السفارة البريطانية التي وجدت كل تعاون من اتحاد الكرة، وعضوات اللجنة النسائية في الاتحاد».

واضافت: لفت انتباهي ستاد جابر الرائع كمنشأة حديثة وملحقاته المتميزة إضافة الى المستوى الفني المدهش للاعبات الكويت وهو مؤشر على حب الفتاة الكويتية للعب الكرة، وتابعت ان المباراة تأتي في اطار التعاون بين السفارة والمسؤولين عن الرياضة في الكويت سواء هيئة الرياضة او اتحاد الكرة، كما نطمح الى تكرار مثل هذه المباريات في المستقبل.

شهاب: أداء مشرف للاعباتنا

من جهته، قال شهاب إن فكرة المباراة رائعة، وكشفت عن مواهب كروية نسائية بحاجة الى المزيد من الدعم والاهتمام، إذ قدم منتخبنا أداء مشرفا، ونجح في مجاراة الفريق الضيف رغم فارق اللياقة الكبير.

وأضاف: على القائمات على ادارة اللجنة النسائية وضع برنامج عمل متكامل للنهوض بكرة القدم النسائية وتجهيز منتخب قادر على المشاركة في المنافسات الخارجية.

النوري: المنتخب من «رحم» الدوري

وكشفت رئيس اللجنة النسائية د.أنوار النوري عن أن اختيار اللاعبات جاء عبر اختيارات الجهاز الفني من خلال متابعة مباريات الدوري.

وقال: المباراة جاءت بمبادرة من السفارة البريطانية وبدعم ومباركة مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، وكانت مناسبة طيبة للوقوف على المستوى الفني للاعبات.

وتابعت: سنعمل على تطوير هذا المنتخب بما يتوافر لدينا من إمكانات وتطوير مسابقة الدوري المحلي التي انطلقت قبل أسابيع، ومنها جاءت ولادة هذا الفريق وهو نواة لمنتخب نسائي كويتي قادر على تحقيق الألقاب في المستقبل.